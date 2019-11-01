الرباط 04 ربيع الاول 1441 ه موافق 1نونبر 2019 م واسالتقى رئيس الحكومة المغربية الدكتور سعد الدين العثماني اليوم رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب خورخي بيثارو إيسطيبان، الذي يزور الرباط حالياً .وأفادت رئاسة الحكومة المغربية في بيان أنه تم خلال اللقاء استعراض عدد من التحديات المشتركة التي تستدعي التعاون في مواجهتها، وتقاسم التجارب بخصوصها، إضافة إلى التطرق إلى دور البرلمان في تعزيز وخدمة الأجندة الاجتماعية، استجابة لتطلعات ومطالب مختلف فئات المواطنين .// انتهى //20:00ت م0109