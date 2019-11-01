قلقيلية 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واسقمعت جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية مما ادى إلى إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.وأفادت مصادر محلية في البدة، بأن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة وأطلقوا قنابل الغاز بكثافة أثناء اقتحامهم للقرية وملاحقة الشبان، مما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.// انتهى //20:32ت م0110