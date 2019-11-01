الأمم المتحدة 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واسأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسيف " أن هناك أكثر من 38% من الأطفال دون سن الخامسة في السودان مصابون بصغر الحجم (قصر القامة مقارنة بأعمارهم)، حوالي 17% منهم يعانون من نحول البنية (أشد نحولاً مقارنة بأطوالهم)، ويموت نحو 120 طفلاً كل يوم بسبب نقص التغذية والأسباب ذات الصلة، 2.6 مليون طفل يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.من جانبها، أوضحت الأمم المتحدة أن حوالي مليون طفل سوداني تعرضوا للتشرد في عام 2019م، بينما ظل 3.6 مليون طفل خارج المدارس، معظمهم في المناطق المتضررة من النزاع.وأبانت المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور، في تصريح لها في ختام زيارتها إلى السودان التي استمرت على مدار ثلاثة أيام، أن السودان يشهد لحظة تاريخية مضيفة أنه من الملح وضع حقوق الأطفال في صلب جدول الأعمال الوطني، مؤكدةً على ضرورة إعطاء الأولوية لاحتياجات الأطفال، بما في ذلك تقوية العمل ضد سوء التغذية، ومعالجة أزمة التعليم، وزيادة الاستثمارات في قطاعات الأطفال والشباب.// انتهى //20:55ت م0113