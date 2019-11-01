غزة 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واسأصيب اليوم 100 مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 57 بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق خلال قمع الاحلال للمسيرات السلمية الأسبوعية شرق قطاع غزة.وافادت مصادر محلية وطبية فيغزة بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل آلياتهم وفي مواقعهم العسكرية المنتشرة على طول الشريط الحدودي الفاصل شرق القطاع، فتحوا نيران أسلحتهم صوب المواطنين الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة السلمية مما أدى إلى إصابة 57 مواطنًا فلسطينيًا بالرصاص الحي، و39 آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.// انتهى //20:55ت م0114