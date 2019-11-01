الرباط 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واساختتمت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط أعمال الندوة الدولية حول موضوع " البرلمانات ورهانات الأمن الغذائي "، والتي نظمها على مدى يومين مجلس المستشارين المغربي ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).ودعا البيان الختامي الصادر عن الندوة إلى ضرورة تبني آليات فعالة ومستدامة كفيلة بتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة، بما يمكن من التغلب على الآثار الناتجة عن تغيرات المناخ والتصحر وشح مياه الأمطار وغيرها من العوامل المناخية، إضافة إلى تعزيز العمل المشترك بين الحكومات والبرلمانات والقطاع الخاص، للتعاطي مع موضوع الأمن الغذائي كمدخل استراتيجي وأساسي لتعاون واعد على مستوى المنطقتين العربية والافريقية، في ارتباط وثيق بأهداف التنمية المستدامة ومكافحة التغيرات المناخية.كما أكد المشاركون التزامهم بالعمل على تقوية التنسيق والتعاون والتضامن بين بلدان إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكارايبي على المستويات الثنائية، وتعزيز آليات الاندماج الإقليمي وسبل التعاون البيني وخصوصا في مجالات التعليم والبحث العلمي حول الأمن الغذائي والتبادل الاقتصادي والتنمية المستدامة والتنسيق والتشاور المستمر عبر قنوات مؤسساتية دائمة.وأوصى المشاركون بتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الزراعة وإنتاج الغذاء والبحث العلمي ذي الصلة، من خلال سن التشريعات المحفزة لمنح القروض التفضيلية للاستثمار في المجال الزراعي، ومنح القطاع الخاص حوافز ضريبية وجمركية تساعده على المنافسة، فضلاً عن سن التشريعات التي تدعم إنشاء شبكات النقل والمواصلات وتسهيل الحركة والنقل عبر الحدود بين الدول.// انتهى //20:59ت م0115