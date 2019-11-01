عمّان 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واسعقد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " بيير كرينبول اليوم، لقاءً عبر الهاتف مع اتحاد العاملين بالوكالة في الأردن، لبحث مطالبهم المعيشية.وطرح كرينبول خلال اللقاء، خيار منح 50 دينار أردني، مع إجراء مسح للرواتب، إلا أن المقترح جوبه بالرفض من قبل العاملين بالاتحاد، الذين يعتزمون تنفيذ إضراب الأحد القادم.وأعلن الاتحاد، عن جولة أخرى للحوار بعد التشاور مع بقية الاتحادات العاملة في مناطق عمليات الوكالة.ويطالب اتحاد العاملين بالوكالة في الأردن، بضرورة أن تقوم الوكالة بتحسين الظروف المعيشية للعاملين لديها في منطقة عمليات الأردن، والمساواة بين العاملين مع مناطق عملياتها الأخرى.// انتهى //21:10ت م0116