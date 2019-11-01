أبيدجان 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واسوافق مجلس محافظي البنك الإفريقي للتنمية، على انجاز "ترفيع تاريخي" في رأس مال البنك بـ115 مليار دولار، ليقفز من 93 مليار دولار إلى 208 مليار دولار.وأوضح البنك في بيان له أن هذه الزيادة في رأس المال، التي تمت الموافقة عليها خلال الاجتماع الاستثنائي الخامس لمجلس محافظي البنك الذي عقد بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان حاليًا، هي الأكبر في تاريخ البنك منذ إنشائه سنة 1964م.وبدأ البنك الإفريقي للتنمية مناقشاته لزيادة رأس ماله قبل سنتين، قصد تسريع تنفيذ استراتيجياته التنموية القائمة على أهداف التنمية المستدامة، وأجندة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063م وهي تنوير إفريقيا، وإطعام إفريقيا، وتصنيع إفريقيا، ودمج إفريقيا، وتحسين نوعية حياة الشعوب في إفريقيا.ويخطط البنك خلال السنوات المقبلة، بإيصال وصلات كهرباء جديدة آو محسّنة إلى 105 ملايين شخص، ومساندة 244 مليون شخص في القطاع الفلاحي، كما يعتزم تمكين 15 مليون شخص من مشاريع استثمارية، وضمان وصول أفضل إلى وسائل النقل لـ 252 مليون شخص.يشار إلى أن المؤسسة المالية الإفريقية ساهمت في استفادة 16 مليون شخص، بخدمات شبكة الكهرباء، وتوفير التقنيات الفلاحية لـ70 مليون شخص، وتمكين 9 ملايين آخرين من النفاذ إلى التمويل عبر شركات خاصة، إلى جانب المساهمة في تأمين خدمات نقل أفضل لفائدة 55 مليون فرد وتمتع 31 مليون شخص بخدمات الماء والتطهير.// انتهى //21:10ت م0117