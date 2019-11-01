رياضي / مدير نادي الفروسية يتوج الفائزين في سباق اليوم على مساهمة وهدية النادي
الجمعة 1441/3/4 هـ الموافق 2019/11/01 م واس
الرياض 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واس
أقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ (23) على مساهمة وهدية نادي الفروسية ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1440/1441هـ (2019/2020م) .
واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكانت الأشوط الرئيسة هي الشوط السادس "تقديرية "نادي الفروسية والشوط التاسع "مساهمة نادي الفروسية" والشوط العاشر هدية نادي الفروسية .
وسلّم مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع الجائزة التقديرية للمدرب مطلق أبو أثنين بعد فوز الجواد ( إبتهج ) العائد ملكيته إسطبل الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط السادس .
وسلّم المزروع أبضاً الشيك الأفتراضي لمساهمة نادي الفروسية للمدرب عبدالرحمن الشافي بعد فوز الجواد ( النشاص ) العائد ملكيته لإسطبل أبناء حسن عيسى البوعينين الذي حقق المركز المركز الأول في سباق الشوط التاسع .
بدوره سلم المشرف على العلاقات العامة والمراسم بالنادي خالد بن إبراهيم العشري الشيك الأفتراضي لهدية نادي الفروسية للمدرب فواز الغريبان بعد فوزالجواد ( اندلبل انك ) العائدة ملكيته لإسطبل السعادة الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط العاشر .
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