الرياض 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واسأقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ (23) على مساهمة وهدية نادي الفروسية ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1440/1441هـ (2019/2020م) .واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكانت الأشوط الرئيسة هي الشوط السادس "تقديرية "نادي الفروسية والشوط التاسع "مساهمة نادي الفروسية" والشوط العاشر هدية نادي الفروسية .وسلّم مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع الجائزة التقديرية للمدرب مطلق أبو أثنين بعد فوز الجواد ( إبتهج ) العائد ملكيته إسطبل الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط السادس .وسلّم المزروع أبضاً الشيك الأفتراضي لمساهمة نادي الفروسية للمدرب عبدالرحمن الشافي بعد فوز الجواد ( النشاص ) العائد ملكيته لإسطبل أبناء حسن عيسى البوعينين الذي حقق المركز المركز الأول في سباق الشوط التاسع .بدوره سلم المشرف على العلاقات العامة والمراسم بالنادي خالد بن إبراهيم العشري الشيك الأفتراضي لهدية نادي الفروسية للمدرب فواز الغريبان بعد فوزالجواد ( اندلبل انك ) العائدة ملكيته لإسطبل السعادة الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط العاشر .// انتهى //21:32ت م0118