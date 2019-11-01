الرياض 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واستوج رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد "تحكم" سعود الفغم الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة بنبان للسيارات اللاسلكية "سيارات دراق ريس" التي نظمها الاتحاد اليوم في مقر الرياضات اللاسلكية ببنبان.وجاء في المركز الأول في فئة السيارات الكهربائية محمد الشويخ، وحل ثانياً باسل الظاهر وفي المركز الثالث علي البراهيم.وفي فئة سيارات البنزين حل أولاً فيصل الدخيل وثانياً ادريس الخلف وفي المركز الثالث حمود الحمود.// انتهى //21:32ت م0119