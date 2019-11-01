الرياض 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واسحقق الفيصلي فوزاً مهماً على ضيفه ضمك بنتيجة 2 - 0 في المباراة التي جرت بينهما اليوم، لحساب الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وافتتح البرازيلي لويس غوستافو ثنائية الفيصلي في الدقيقة 15، قبل أن يضيف خالد الغامدي ثاني الأهداف في الدقيقة 57.واستعاد الفيصلي انتصاراته بعد خسارته الأولى هذا الموسم أمام التعاون في الجولة الماضية، رافعاً بهذا الفوز رصيده لـ 17 نقطة في المركز الثالث، بعد المتصدر الهلال والثاني الأهلي، فيما تبقى له مباراة مؤجلة مع النصر، في حين توقف رصيد ضمك عند 4 نقاط في المركز السادس عشر.// انتهى //22:12ت م0125