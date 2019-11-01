الرياض 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واستغلب فريق الرائد على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في ثاني أيام الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وافتتح الرائد التسجيل عن طريق لاعبه جلال الداودي في الدقيقة 42 من عمر المباراة، بعد من ركلة حرة نفذها من خارج منطقة الجزاء، استقرت في الشباك الوحداوية، قبل أن ينجح الوحدة في تعديل النتيجة عن طريق لاعبه أنسيلمو مورايس في الدقيقة 74.وقبل 10 دقائق من نهاية المباراة، نجح فريق الوحدة في تسجيل ثاني أهدافه عن طريق لاعبه غودوين الذي تسبب في ركلة جزاء، نفذها في شباك عز الدين دوخة في الدقيقة 80.وفي الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي أعاد جلال الداودي سيناريو هدف الرائد الأول، حينما نفذ خطأ من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك معلناً هدف تعديل النتيجة للرائد، ليخطف رائد الغامدي هدف الانتصار لأصحاب الأرض في الدقيقة 95 من هجمة مرتدة استغل فيها خروج مصطفى زغبة حارس الوحدة من مرماه ليرسلها ساقطة في المرمى لتنتهي المباراة بفوز الرائد 3-2 رافعاً رصيده 11 نقطة محتلاً المركز التاسع في جدول الترتيب، بينما توقف رصيد الوحدة عند 15 نقطة في المركز الرابع.//انتهى //22:15ت م0126