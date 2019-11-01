باريس 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واسأقامت مندوبية المملكة لدى اليونسكو أمس في العاصمة الفرنسية باريس حفل غداء لضيوف مؤتمر اليونسكو السابع للأطراف للميثاق الدولي لمحاربة المنشطات في الرياضة، بحضور مستشار سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والمندوب الدائم للمملكة لدى "اليونسكو" الدكتور إبراهيم البلوي، ورئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات الدكتور صالح محمد القنباز.وكان حفل الغداء على هامش المؤتمر الذي اختتمت فعالياته اليوم بحضور أكثر من 188 دولة، واتخب فيه انتخاب السيد ماركوس دياز رئيساً جديداً للمؤتمر للسنتين المقبلة.// انتهى //22:19ت م0127