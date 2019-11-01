بريدة 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واس‏‭أقام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم، أمس، محاضرة توعوية بعنوان (الصبر)، وذلك بمدينة تدريب الأمن العام بالمنطقة، وقدمها فضيلة مدير إدارة التوعية والتوجيه بالفرع الشيخ نواف بن عبيد الرعوجي، بحضور 1500 متدرب .وتأتي هذه البرامج التوعوية في إطار تعاون هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الجهات والقطاعات الحكومية ذات العلاقة.// انتهى //23:29ت م0129