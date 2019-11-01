الزلفي 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واسشارك مكتب رابطة رواد الحركة الكشفية بمحافظة الزلفي ، اليوم في مرحلة استكمال مهرجان الأرطى الأول والثاني " المرحلة الثالثة " في متنزه السعيدانية ، والذي تقوم عليه جمعية أصدقاء البيئة بالتعاون مع مكتب البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة ، حيث قاموا بالمساهمة في غرس شجر الأرطى ونثر البذور الرعوية .وأوضح مدير المكتب فهد بن سليمان الفهيد ، أن مشاركة أعضاء المكتب في تلك المرحلة والمراحل السابقة يأتي انطلاقا من مسؤولية المكتب المجتمعية، وتحقيقاً لاستدامة البيئة وما جاء في رؤية المملكة 2030 بالمحافظة على بيئتنا ومقدراتنا الطبيعية التي هي من واجبنا دينيّا وأخلاقياً وإنسانياً، ومن مسؤولياتنا تجاه الأجيال القادمة، ومن المقومات الأساسية لجودة حياتنا.وأشار إلى أن المكتب يعمل منذ عام 1430هـ على تنفيذ مبادرة جمعية الكشافة العربية السعودية، من خلال المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها، وسجل حضوراً متميزاً في ذلك المشروع بزراعة الأشجار، ورفع المخلفات وتدويرها، والاستفادة من خامات البيئة المستهلكة.// انتهى //23:29ت م0130