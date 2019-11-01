بريدة 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واس‏‭تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم ممثلة بإدارة النشاط الطلابي "النشاط الثقافي" مشروع المهارات الأدبية خلال الفترة 6 - 10 ربيع الأول 1441هـ بمقر بيت الطالب في مدينة بريدة ، بمشاركة 141 طالبًا من طلاب مرحلتي المتوسط والثانوي يمثلون 47 إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة ، حيث يتضمن المشروع مسارات أدبية مختلفة كالقصة القصيرة، و الإلقاء والارتجال، و الشعر العربي الفصيح .بدوره رحب مدير عام التعليم بالقصيم صالح بن عبدالرحمن الجاسر بضيوف المنطقة مقدمًا شكره لقيادات الوزارة على الثقة التي طرحت في الإدارة العامة لاستضافة مثل هذه المناشط مؤكدًا اعتزازه وزملائه بذلك ، مشيرًا إلى أن تعليم القصيم قد دأب على تنفيذ واستضافة البرامج الطلابية المركزية إيمانًا بالدور الكبير في تحقيق الأهداف والقيم والتوجهات الإيجابية التي تسعى وزارة التعليم إلى تحقيقها من خلال اعتمادها ورعايتها لمثل هذه المناسبات الطلابية والتي تأتي وفق السياسة التعليمية ورؤية المملكة 2030.وأوضح رئيس قسم النشاط الثقافي خالد المنصور بأن المشروع ينفذ سنويًا على جميع المستويات "مدرسي، محلي، مركزي" عبر مجالات الشعر والقصة والإلقاء ، موضحًا بأن ذلك يأتي بهدف تعميق الاعتزاز بالدين والانتماء للوطن والولاء لقادته وصقل مواهب الطلاب الأدبية وتعزيز الثقة لديهم ومساعدتهم على بناء شخصياتهم وتشجيعهم على التعبير عن أفكارهم بأسلوب أدبي إبداعي.// انتهى //23:29ت م0131