واشنطن 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واسأبدت الولايات المتحدة ترحيبها بأي جهود جادة تبذلها حكومة العراق لمعالجة المشاكل المستمرة في المجتمع العراقي، داعيةً الحكومة العراقية للاستماع إلى المطالب المشروعة للشعب العراقي.جاء ذلك في بيان الخارجية الأميركية الصادر اليوم، الذي أوضحت فيه أن الولايات المتحدة الأمريكية، تراقب الوضع عن كثب في العراق، داعيةً جميع الأطراف إلى نبذ العنف.وأكد البيان أن التحقيق الذي أجرته حكومة العراق في أحداث العنف في أوائل أكتوبر، يفتقر إلى مصداقية كافية، مشيراً إلى ضرورة تخفيف القيود الشديدة المفروضة مؤخراً على حرية الصحافة والتعبير.وجدد البيان التأكيد على مواصلة الحكومة الأمريكية في دعم المؤسسات العراقية والشعب العراقي وأمن العراق واستقراره وسيادته.// انتهى //23:43ت م0133