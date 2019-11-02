الرياض 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واستختتم غداً منافسات الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة 3 مواجهات في الأحساء والقصيم والرياض.ويلتقي العدالة "الرابع عشر" بـ 7 نقاط، مع الحزم، "السابع" بـ 13 نقطة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ويستضيف فريق التعاون "الحادي عشر" بـ 10 نقاط، نظيره الشباب، "رابع" الترتيب بـ 15 نقطة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، بينما يحل فريق أبها "الثامن" بـ 11 نقطة، ضيفاً في الرياض بملعب الأمير فيصل بن فهد، على النصر "السادس" بـ 14 نقطة، حصدها من 7 مباريات فقط، إذ يبقى له مباراة مؤجلة ، ، .// انتهى //00:35ت م0134