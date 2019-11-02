الرياض 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واس

نظم مركز التأهيل الشامل بالدرعية بالتعاون مع فريق رؤية وطن التطوعي دورة تحت عنوان ( إدارة المشاريع ) لأخصائية الجودة مديرة مركز الابتكار بمدينة الملك سعود الطبية المدربة معدية بنت أحمد رديف.

واشتملت الدورة التي استمرت ليومين وحضرها 85 متدرب من الجنسين، على جملة من المحاور، مثل مفهوم وطبيعة إدارة المشاريع، وتعريفها، وخصائصها، وأنواعها، والأهداف الأساسية لمدير المشروع، والتسليم والتشغيل الآلي.

يُذكر أن المراكز والدور الإيوائية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض تسعى دوماً لإقامة مثل هذه المناشط، ضمن برامجها الممتدة طوال العام، تفعيلاً للشراكات المجتمعية، وتقديم الفائدة للمجتمع بمختلف شرائحه.

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01:07ت م

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