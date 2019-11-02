الرياض 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واسيلتقي غداً فريقا الرجاء والوداد في ديربي الكرة المغربية على ملعب محمد الخامس، في قمة مباريات مرحلة الذهاب للدور ثمن النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.وسيدخل الرجاء المباراة بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، بصفته صاحبا للأرض، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل مهمته في مباراة العودة على نفس الملعب ولكن في ضيافة الغريم التقليدي الوداد.وفي المقابل، يخوض الوداد المباراة وسط ظروف صعبة في ظل العديد من الإصابات التي لحقت بلاعبيه لكن مدربه الصربي زوران مانولوفيتش يراهن على دكة البدلاء، للخروج بنتيجة إيجابية قبل لقاء العودة.الرجاء تخطى عقبة فريق هلال القدس الفلسطيني في دور الـ32، بعد فوزه ذهاباً في الدار البيضاء بهدف دون رد، قبل أن يكرر انتصاره في العودة بهدفين دون مقابل.ونجح الوداد في الفوز على المريخ السوداني العنيد في الدور ذاته، بعد أن فرض عليه تعادلا بهدف لمثله على ملعبه ووسط أنصاره، قبل أن يحسم التأهل بالفوز إياباً بهدفين دون رد.ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الوداد والرجاء على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الحالي، لحسم هوية المتأهل إلى الدور المقبل.// انتهى //01:08ت م0136