عنيزة 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واس‏‭أقام المؤتمر الرابع لمبادرات الشباب، أمس، عدداً من ورش العمل التي تناولت أولها "التطوع المؤسسي للشباب.. مجالاته وتطبيقاته في العالم العربي بمعايير عالمية" بمركز التنمية الاجتماعية بعنيزة.وضمن الورش المقامة، جاءت ورشة عمل أخرى بعنوان "التدقيق المجتمعي لمبادرات وفعاليات الشباب وفق متطلبات المواصفة القياسية ISO26000"، في حين قدمت ورشة بعنوان "إسهامات الشباب في الجهود الرامية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030".واستعرضت رئيسة مركز أخلاقيات الأعمال بالشبكة الإقليمية للمسئولية المجتمعية من مملكة البحرين أشواق بوعلي ورشة عمل بعنوان "صناعة النجم المجتمعي الشبابي وفق الأدوات الإحترافية العالمية والخصوصية الوطنية".// انتهى //01:15ت م0137