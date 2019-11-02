أحد المسارحة 04 ربيع أول ١٤٤١ الموافق 01 نوفمبر ٢٠١٩ م واسأدى وكيل محافظة أحد المسارحة سعد محمد حكمي وجموع من المصلين بعد صلاة العصر اليوم بجامع الشهداء بإسكان الحصمة صلاة الميت على الشهيد رقيب أول حمود بن شوعي محمد دغاس حمدي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد خلال أداء عمله دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.وأدى الصلاة مع وكيل محافظة أحد المسارحة ذوو الشهيد وعدد من القيادات الأمنية ومشايخ وأهالي المحافظة.// انتهى //01:15ت م0138