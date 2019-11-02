صامطة 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واسأطلقت بلدية محافظة صامطة ممثلة بالقسم النسائي، اليوم ، مبادرة "بيئتي حضارتي" لحصر ومعالجة مظاهر التشوه البصري، بالتعاون مع الكلية الجامعية للبنات بصامطة ومكتب التعليم بالمحافظة،وذلك بمقر الكليةبصامطة،وأوضحت رئيسة القسم النسائي ببلدية صامطة المشرفة على المبادرة سها دغريري، أن تنفيذ المبادرة يأتي لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على البيئة والحرص على استثمار الشراكات المجتمعية مع مؤسسات المجتمع والجهات الحكومية بما يؤدي لتحقيق رؤية المملكة 2030 ويخدم العمل التنموي والخدمي في المحافظة.//انتهى//01:15ت م0139