تونس 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واسالتقى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري برئيس البنك الإفريقي للتنمية أكينيومي أديزينا، في مدينة أبيدجان بجمهورية ساحل العاج، وذلك على هامش انعقاد الدورة الخامسة لمجلس محافظي البنك.وأفاد بيان لوزارة التنمية التونسية اليوم أن الوزير التونسي أعرب خلال اللقاء عن رغبة بلاده في استضافة الاجتماعات السنوية للبنك المقررة عام 2022.ولفت البيان النظر إلى أن الجانبين تطرقا كذلك إلى برامج التعاون للمرحلة القادمة، واستعدادات تونس للمشاركة بفاعلية في الدورة الثانية للمنتدى الإفريقي للاستثمار، الذي سينعقد بداية شهر نوفمبر الجاري بمدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا.كما نقل البيان تجديد رئيس البنك الإفريقي للتنمية التزام المؤسسة المالية بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية والتنموية والاستعداد لدراسة مقترحات تمويل المشاريع المبرمج إنجازها خلال الفترة القادمة.// انتهى //03:02ت م0142