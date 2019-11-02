الأحساء 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واسأعلنت جمعية الثقافة والفنون في محافظة الأحساء، عن استقبال الأعمال الفنية للأطفال التي تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 12 عاما، للمشاركة في معرضها الفني المعنون بـ"ألوان الطفولة"، وأن آخر موعد لاستقبال هذه الأعمال في الـ 17 من نوفمبر الجاري.وأوضحت مشرفة الفنون التشكيلية والخط العربي بالجمعية سلمى الشيخ، أن إقامة المعرض يأتي تزامنا مع يوم الطفل العالمي الذي يصادف الـ 20 من نوفمبر من كل عام، مشيرة إلى أن المشاركة مخصصة للأطفال بنين وبنات، على أن تكون الرسومات على لوحة كانفوس أو كانسون مؤطرة، والرسومات الورقية أيضا مؤطرة، واستخدام الألوان لأي نوع، والخامات المختلفة، وأن تتوافق الأعمال مع العادات والتقاليد والقوانين، مع أهمية كتابة المشارك معلوماته خلف العمل من ناحية الاسم والعمر ورقم التواصل، مؤكدة أن يكون العمل من إنتاج الطفل نفسه.// انتهى//04:01ت م0144