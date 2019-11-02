نيويورك 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة اليوم.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 13ر301 نقطة، أو 11ر1% ، ليصل إلى 36ر27347 نقطة.وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 35ر29 نقطة، أو 97ر0% ، ليصل إلى 91ر3066 نقطة.وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 04ر94 نقطة ، أو 13ر1% ، ليصل إلى 40ر8386 نقطة.// انتهى //04:05ت م0145