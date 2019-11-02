اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
السبت 1441/3/5 هـ الموافق 2019/11/02 م واس
نيويورك 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واس
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة اليوم.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 13ر301 نقطة، أو 11ر1% ، ليصل إلى 36ر27347 نقطة.
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 35ر29 نقطة، أو 97ر0% ، ليصل إلى 91ر3066 نقطة.
وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 04ر94 نقطة ، أو 13ر1% ، ليصل إلى 40ر8386 نقطة.
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