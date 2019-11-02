الرياض 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:برعاية الملك وقيادة ولي العهد التوقيع على اتفاق الرياض.. الثلاثاء المقبلأمر ملكي: إنشاء صندوق استثماري لفعاليات «الثقافة» و«الترفيه» و«الرياضة» و«السياحة»الملك وولي العهد يعزيان الرئيس الباكستاني في ضحايا حريق القطارأمير الشرقية يوافق على تشكيل لجنـة لمعــالجة ظاهرة التصــحرأمير عسير يطلق الحملة التعريفية للائحة الذوق العامقائد القوات الجوية يرعى الأربعاء تخريج الدفعة الـ(130) من طلبة معهد الدراسات الفنيةانطلاق مؤتمر دور الدين والإعلام والسـياسـات فــي منــاهـضة الكــراهـيةوفاة والدة خالد بن سعد بن محمدوزير العمل يصدر قرارًا بتحديد وتنظيم فترة العمل الليليالداود يرأس الاجتماع الأول لوكلاء إمارات المناطق لهذا العامالحوار الوطني يسلط الضوء على "القوة الإيجابية" لدعم مدربيهجامعة نورة توقع مذكرة تعاون مع جمعية السكريالعراق: الاحتجاج الأكبر منذ 16 عاماً والسيستاني يرفض الوصاية الخارجيةحراك الجزائر يتواصل مطالباً بـ«الاستقلال الجديد»واشنطن تعزز الضغط الاقتصادي على طهرانلبنان: عودة البنوك.. ومحتجون يقتحمون جمعية المصارفدوريات تركية - روسية على الحدود السورية والمعارضة السورية تتهم الأسد بالمناورة«المواصلات».. مدخل الاحتلال لضم الضفة الغربية// يتبع //06:07ت م0003