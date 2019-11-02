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السبت 1441/3/5 هـ الموافق 2019/11/02 م واس
الرياض 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
برعاية الملك وقيادة ولي العهد التوقيع على اتفاق الرياض.. الثلاثاء المقبل
أمر ملكي: إنشاء صندوق استثماري لفعاليات «الثقافة» و«الترفيه» و«الرياضة» و«السياحة»
الملك وولي العهد يعزيان الرئيس الباكستاني في ضحايا حريق القطار
أمير الشرقية يوافق على تشكيل لجنـة لمعــالجة ظاهرة التصــحر
أمير عسير يطلق الحملة التعريفية للائحة الذوق العام
قائد القوات الجوية يرعى الأربعاء تخريج الدفعة الـ(130) من طلبة معهد الدراسات الفنية
انطلاق مؤتمر دور الدين والإعلام والسـياسـات فــي منــاهـضة الكــراهـية
وفاة والدة خالد بن سعد بن محمد
وزير العمل يصدر قرارًا بتحديد وتنظيم فترة العمل الليلي
الداود يرأس الاجتماع الأول لوكلاء إمارات المناطق لهذا العام
الحوار الوطني يسلط الضوء على "القوة الإيجابية" لدعم مدربيه
جامعة نورة توقع مذكرة تعاون مع جمعية السكري
العراق: الاحتجاج الأكبر منذ 16 عاماً والسيستاني يرفض الوصاية الخارجية
حراك الجزائر يتواصل مطالباً بـ«الاستقلال الجديد»
واشنطن تعزز الضغط الاقتصادي على طهران
لبنان: عودة البنوك.. ومحتجون يقتحمون جمعية المصارف
دوريات تركية - روسية على الحدود السورية والمعارضة السورية تتهم الأسد بالمناورة
«المواصلات».. مدخل الاحتلال لضم الضفة الغربية
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