وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( الرياض ومستقبل الاستثمار ): حشد الأسبوع الفائت في تفاصيله، وبين جنباته زخما هائلا من الحراك السياسي والاقتصادي، وبدت الرياض في حجمها الطبيعي، كإحدى أهم عواصم صناعة القرار علـى المستوى الـدولـي، عندما تدفقت طائرات الـقادة والـوفود الـرسمية، ورؤساء كبريات الـشركات ومراكز الاستثمار، وبيوت الخبرة، وصناع السياسات الاقتصادية تباعا إلـى مطار الملـك خالـد، واكتظ برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله- بسلسلة متواصلة من اللقاءات مع الـزعماء ورؤساء الـوفود والفعاليات الـتي توافدت على المملكة، وحتى إن لـم يكن هـذا الأسبوع استثناء من حيث حجم النشاط الذي تحتضنه الرياض، إلا أنه يعكس وبكل جلاء موقع المملكة دوليا، وثقلها سياسيا واقتصاديا، ويبين دورها الـقيادي في تحريك وتوجيه الاقتصاد العالمي، وتبني مشاريع مستقبل الاستثمار، كبلد مسؤول وقائد، يتمحور دوره في طليعة دول العالم الأول الـذي يقود المبادرات، ويصنع الأفق لمستقبل الاقتصاد الـدولـي، ومما يزيد من محورية هـذا الـدور رسوخا وتألـقا، دور المملكة في حماية اقتصاد أسواق الـطاقة، وضمان تدفقها لـلأسواق الـعالمية بمنتهى المسؤولـية الـتي أكسبتها احترام الجميع، وثقتهم في هذه البلاد وإستراتيجياتها في بناء الاقتصاد، وتهيئة البيئة الملائمة لمستقبل استثماري واعد، يجنب المنطقة والـعالـم أي هـزات اقتصادية محتملة، ويدعم مسيرة البناء في المملكة أولا كركن ثابت في صناعة الاستقرار، وتاليا في المنطقة والعالم.وبينت : والحضور الـكبير الـذي شهدته مبادرة مستقبل الاستثمار في دورتها الـراهنة، وما نجم عنها من الـشراكات، والاتفاقات، وما تضمنته العناوين الكبرى لبرامج ندوات المؤتمر، والتي تهم الاقتصاد العالمي برمته، كشف مقدار الثقة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الـدولـي في قيادة اقتصاديات الاستثمار وتوجيهها، ثم مدى إيمان تلك الـدول ومراكز المال والأعمال، برؤية المملكة وريادية تلك الـرؤية، وخروجها أيضا من إطار المحلية عبر بناء الشراكات إلى العالمية إزاء تأسيس واقع اقتصادي واستثماري نابغ، يفتح مغاليق الأبواب، ويزيل العقبات أمام اقتصادات حية ونابضة، ومتعافية، تبسط مظلتها على الجميع بما يتيح الفرص لبناء منصات اقتصادية واعدة لتحقيق قواعد الاستدامة، والأخذ بيد كل الأفكار النابهة لتكريس وجودها لدعم فرص العمل، وطي صفحة البطالة، وبهذا تكون الرياض قد فرضت اسمها بقوة كقاعدة دولية لصناعة استقرار الاقتصاد، وقيادة تطلعاته، وتولي زمام المبادرة فيه دوليا.// يتبع //06:07ت م0005