وقالت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( إيران والوضع الحرج ): مع إقرار عقوبات أمريكية جديدة على إيران أمس، بدأ نظام الملالي يجني ما كان يبذره حوله من قلاقل سياسية وفتن طائفية ودعم للإرهاب وتدخلات أمنية في بلاد كانت آمنة مستقرة فأضحت عرضة للحروب ونهبا للفساد.ووجد هذا النظام المتخلف نفسه في وضع حرج أمام شعبه الذي ازداد فقرا وحرمانا وسخطا عليه، وأمام أذرعه في المنطقة التي بدأت تئن من تراجع ما يصلها من تمويل لأنشطتها التخريبية.وواصلت : ومما راكم على نظام الملالي أزمته اندلاع الانتفاضات الساخطة والغاضبة في وجهه ووجه أدواته التي يفرض من خلالها سطوته وتسلطه على عواصم عربية ذات حضارة ممتدة في التاريخ العروبي لهذه المنطقة.وبينت : إن ما تخسره إيران في هذه اللحظات المفصلية يثبت مدى ما تنتجه الأطماع التوسعية والاندفاعة الأيديولوجية الطائفية من عمى في الرؤية الإستراتيجية، وضبابية في إدراك واقع الشعوب وتطلعاتها نحو الحرية والكرامة.وختمت : لذلك يجب على إيران أن تدرك أنها في وضع حرج، ولن ينقذها إلا رجوعها إلى الصواب، والركون إلى حسن الجوار.// يتبع //06:07ت م0006