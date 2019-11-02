نواكشوط 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واسأعلنت الحكومة الموريتانية عن تعزيز إجراءاتها القانونية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وذلك وفق مرسوم أصدره مجلس الوزراء الموريتاني يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .وأكد وزير العدل الموريتاني حيمود ولد رمظان أن المرسوم يقضي بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة التحقيقات المالية، كما يحدد تنظيم هذه الهيئات وسير عملها من خلال بيان سلطاتها وصلاحياتها من جهة، وعلاقاتها مع السلطات المختصة والأشخاص المخاطبين بهذا القانون من ناحية أخرى.// انتهى //06:11ت م0009