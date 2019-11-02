باماكو 04 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 01 نوفمبر 2019 م واسقُتِل 54 شخصًا بينهم 53 جنديًا ماليًا أمس بهجوم إرهابي استهدف موقعًا عسكريًا في إنديليمان بشمال مالي.وقال وزير الاتصال يايا سانغاري:" عثرت فرق التعزيزات بعد الهجوم في إنديليمان على 54 جثة، تعود إحداها إلى مدني".وأدانت حكومة مالي في بيان بشدة هذا الهجوم الإرهابي وأعربت عن تضامنها وتشجيعها لقوات الدفاع والأمن.ودعت الحكومة المالية الشعب إلى الاتحاد والتمسك بالوحدة لكسب الحرب من أجل الحرية والسلام والتماسك الاجتماعي في البلاد.// انتهى //07:31ت م0011