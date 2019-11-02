طرابلس 5 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 2 نوفمبر 2019 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بلقاء رئيس المجلس الاعلى للدولة خالد المشري مع رئيس البرلمان الأردني رئيس الاتحاد البرلماني العربي عاطف الطراونة في الرباط الذي بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيزها وربط أواصر التعاون المشترك.وبينت الصحف نفي وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إعادة فتح منفذ رأس أجدير الحدودي مع تونس، داعيةً مسؤولي البلدين إلى ضرورة إنهاء المشاكل التى تعيق عمل المنفذ.وتطرقت إلى إدانة البرلمان العربي التدخل الخارجي في شؤون ليبيا، مجددًا مطالبته بضرورة إيقاف تسليح التشكيلات المسلحة والعودة إلى الحوار ودعم المسار السياسي.ورصدت الصحف إفادة اللجنة المعنية في مجلس الأمن؛ بتلقيها إحاطة وتحديثًا شفهيًا من قبل البعثة الأممية وفريق الخبراء حول آخر تطورات الأحداث في ليبيا، موضحةً شجب أعضاء اللجنة الانتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة وتصاعد الخسائر في صفوف المدنيين التي تشكل خرقًا للقانون الإنساني الدولي.// انتهى //08:36ت م0012