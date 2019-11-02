القاهرة 5 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 2 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم استعداد مصر لإطلاق القمر الصناعي الأول "طيبة -1" للمساهمة في توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومي والتجاري وتوفير تغطية شاملة لبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.وسلطت الضوء على انطلاق فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك "سهم الصداقة – 1" الذي تنفذه قوات الدفاع الجوي المصرية والروسية للمرة الأولى ويستمر لمدة أسبوعين.وواكبت صحف السبت تطورات الأوضاع في الأراضي العراقية، مشيرةً إلى إغلاق المتظاهرون العراقيون ميناء أم قصر في البصرة جنوب البلاد. وأنبأت عن نجاح قوات الأمن اللبنانية في إخلاء مبنى جمعية المصارف من محتجين اقتحموا المبنى.وعرجت صحف القاهرة على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزةً إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص جيش الاحتلال بقطاع غزة.// انتهى //10:13ت م0016