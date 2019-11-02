الخرطوم 5 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 2 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارًا بتمديد ولاية العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة - يوناميد - بدارفور غرب السودان لمدة عام إضافي.وأشارت الصحف إلى مواصلة المعارك العنيفة بين القوات اليمنية المشتركة المدعومة من التحالف العربي وميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران غرب مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.ونقلت عن الأمم المتحدة أن أمطارًا غزيرة أودت بحياة 10 أشخاص على الأقل وشرّدت أكثر من 270 ألفًا في الصومال، فضلًا عن تدمير البنية التحتية في البلاد.وعرجت صحف السودان على إصابة عشرات الشبان والمتضامنين الأجانب بحالات اختناق أثناء اشتباكات مع جيش الاحتلال في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان.ونشرت إعلان مسؤولون أفغان مقتل تسعة من رجال الشرطة على الأقل في هجوم لطالبان بإقليم تخار شمالي أفغانستان.ولفتت صحف السبت الانتباه إلى مطالبة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في نيودلهي بحل النزاع في منطقة كشمير بالطرق السلمية.// انتهى //10:49ت م0017