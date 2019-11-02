غزة 5 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 2 نوفمبر 2019 م واساستشهد اليوم مواطن فلسطيني فيما أصيب آخرون بجروح مختلفة ودمرت مواقع وممتلكات للمواطنين الفلسطينيين جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية عدة مناطق بقطاع غزة.وأفادت مصادر محلية وطبيه في مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة باستشهاد أحمد محمد الشحري جراء إصابته بشظايا صاروخ استهدف موقعاً ومنزلًا مجاورًا غرب المدينة، إضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين بجروح مختلفة بينها خطيرة.وشنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وممتلكات للمواطنين الفلسطينيين بمختلف مناطق القطاع بعشرات الصواريخ ودمرتها وألحقت أضرارًا جسيمة فيها.// انتهى //10:54ت م0019