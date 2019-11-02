الطائف 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واستستضيف الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلة في إدارة نشاط الطالبات بعد غد، المهرجان الثقافي للصغار، الذي سيقام على مسرح الإدارة بالحلقة الشرقية، بمشاركة 70 طالبة بالمرحلة الابتدائية، وحضور 50 مديرة إدارة ومنسقة ومدربة، يمثلن 7 إدارات تعليمية، تضم جدة، مكة، الباحة، الجوف، المدينة، تبوك، والإدارة المستضيفة الطائف.ويعد المهرجان الذي يقام في الفترة من 7 - 9 ربيع الأول مهرجاناً فنياً ثقافياً، تتنوع فيه المشاركات المقدمة على خشبة المسرح، وتخضع للتحكيم من قبل اللجنة المحكمة بين مشاهد حوارية، وعروض مسرحية، وإلقاء، وإنشاد.وتستقبل الإدارة المشاركات، غداً ببرنامج ترحيبي مقدم من المرشدات الكشفيات المؤهلات من إدارة نشاط الطالبات، ومشاركة أندية الحي، بمتابعة مديرة نشاط الطالبات فوزية الحارثي.من جهته، أكد مدير عام التعليم طلال اللهيبي أن إدارته أكملت جميع استعداداتها لاستقبال الوفود، وإقامة اللقاء على الوجه المأمول؛ تحقيقًا لأهداف المهرجان، ودعمًا للطلبة والطالبات في ميادين الإبداع الثقافية، مشيرًا إلى أن اختيار الطائف جهة مستضيفة لهذا المهرجان محل فخر واعتزاز لجميع منسوبي ومنسوبات التعليم بالمحافظة.// انتهى//11:47ت م0020