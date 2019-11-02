الطائف 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واسيبدأ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحوية يوم غد سلسلة من المحاضرات الدينية والتوعوية في عدد من جوامع المحافظة، تسلط الضوء على العديد من الجوانب الدينية والاجتماعية، ومنها حفظ الوقت، وفريق في الجنة وفريق في السعير، وصور من الشرك الأصغر، وصور من الشرك الأكبر، ومعرفة الله والإيمان به.وتأتي هذه الدروس والمحاضرات عقب صلاتي المغرب والعشاء ضمن مناشط المكتب التوعوية وبما ينفع الناس في أمور دينهم ودنياهم.// انتهى //11:54ت م0021