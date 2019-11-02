رام الله 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المسيرات السلمية في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.وتحدثت صحف فلسطين عن رد وزارة الخارجية الفلسطينية ، على تصريحات ما يسمى بقائد الجبهة الجنوبية في جيش الاحتلال "هرتسي هليفي" حول قطاع غزة، معتبرة ذلك سخرية مقصودة واستخفافا بالمجتمع الدولي وشرعياته وقراراته بما فيها مبادئ حقوق الإنسان، خاصة حقه الشعب الفلسطيني في الحياه والعيش الكريم.وأوردت صحف فلسطين خبرتعهد رئيس الوزراء الاسترالي، سكوت موريسون بـ"حظر" الاحتجاجات بشأن المناخ، التي تضر بعمليات التعدين.// انتهى //12:00ت م0022