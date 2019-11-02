إسلام آباد 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم بدء احتجاج أحزاب المعارضة في إسلام آباد ضد الحكومة ومطالبتها من رئيس الوزراء عمران خان بالاستقالة من منصبه خلال يومين واتهامها للجيش بدعم الحكومة.واهتمت بتأكيد المتحدث العسكري الباكستاني اللواء آصف غفور التزام الجيش بالحياد في الأمور السياسية مع التزامه بدعم الحكومة المنتخبة ديمقراطياً وفقاً للدستور وعدم السماح بزعزعة استقرار البلاد.وسلطت الضوء على تصريحات رئيس الوزراء عمران خان الذي رفض الرضوخ أمام احتجاج أحزاب المعارضة.وأخبرت عن مطالبة صندوق النقد الدولي من باكستان بتحقيق الأهداف المحددة للتنمية الاقتصادية من خلال فرض الضرائب على جميع القطاعات في البلاد.وأشارت إلى بدء تحسن حالة رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف مع بقاءه في العناية الطبية المركزة.وتطرقت إلى اتفاق باكستان وكوبا على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية.أفغانياً تناقلت صحف باكستان مخاوف السلطات الأفغانية من انتقال عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى أفغانستان بعد فشلها في سوريا والعراق، ومقتل تسعة من رجال الشرطة في هجوم لحركة طالبان بإقليم تخار شمالي أفغانستان.وأشارت إلى مطالبة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من الحكومة الهندية بضرورة رفع حظر التجوال من إقليم وكشمير وإعادة الحياة إلى طبيعتها.وعرجت إلى إعلان السلطات الهندية حالة طوارئ للصحة العامة في العاصمة نيودلهي والمناطق المحيطة بها بسبب ارتفاع مستويات تلوث الهواء.// انتهى /12:03ت م0023