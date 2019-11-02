بيروت 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالغموض الذي يشوب الاتصالات الجارية بين الفرقاء المعنيين لتشكيل حكومة جديدة في حين لا يزال الحديث يتركز حول شكل وحجم الحكومة المقبلة في ظل المطالبة بأن تكون حكومة تكنوقراط او حكومة مطعمة بسياسيين.وأشارت إلى احتشاد عشرات الآلاف من العراقيين في وسط بغداد أمس في أكبر تظاهرات احتجاج للمطالبة باستقالة الحكومة في حين توفي خمسة أشخاص متأثرين بإصابات لحقت بهم أمس بعدما استخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين نصبوا خياما في ساحة التحرير بوسط بغداد.وتحدثت عن إعلان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون في تصريح له أمس تشكيل هيئة الصياغة للجنة الدستورية السورية مشيرا إلى أن كل الأطراف متفقون حول أجندتها رغم الخلافات العميقة بين الأطراف.ولفتت الانتباه إلى إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص جيش الإحتلال الإسرائيلي في مواجهات اندلعت خلال احتجاجات الجمعة في إطار مسيرات العودة قرب حدود قطاع غزة .وأخبرت عن تأكيد الرئيس الاميركي دوتالد ترامب في تصريح له أمس انه يعرف تمام من هو الزعيم الجديد لتنظم داعش الإرهابي الذي خلف ابو بكر البغدادي بعد مقتله.// انتهى //12:09ت م0025