السيح 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واستقيم جمعية البر الخيرية بمدينة السيح في محافظة الخرج الثلاثاء القادم دورة تدريبية بعنوان "مهارات الاتصال والحوار"، وذلك في مقر الجمعية الرئيس في حي النزهة شرقي السيح.وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين مهارات الاتصال والحوار الفعال ، وتتناول عدة محاور منها الاتصال المؤثرة أنواعه وأهدافه وعناصره، وأشكال وعوامل نجاح الاتصال والحوار ، ومهارات الإنصات والتحدث بكفاءة وفعالية، وكيف تستكشف أنماط المتحدثين وأساليب التواصل معهم، ومهارات التأثير في المتلقي عند الحوار.وتأتي الدورة ضمن سلسلة المناشط والبرامج المجتمعية التي تنظمها الجمعية الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //12:25ت م0026