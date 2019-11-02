بغداد 5 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 2 نوفمبر 2019 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم رفض جهات عراقية عدة مصادرة إرادة الشعب العراقي أو فرض الرأي عليه من قبل أي طرف إقليمي أو دولي, مشددةً على ضرورة احترام إرادة العراقيين في تحديد شكل النظام السياسي لبلدهم.وتطرقت الصحف إلى إعلان الرئيس العراقي برهم صالح موافقته على إجراء انتخابات مبكرة في العراق باعتماد قانون انتخابات جديد ومفوضية انتخابات جديدة, مبرزةً تأكيده أن الوضع القائم في العراق غير قابل للاستمرار, وأن الحاجة باتت ملحة لإجراء تغييرات كبيرة لابد من الإقدام عليها. وتناولت باهتمام تطورات المظاهرات في بغداد ومدن أخرى بوسط وجنوب العراق التي دخلت يومها التاسع.وأشارت صحف السبت إلى موقف منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة من هذه التظاهرات وما شابها من أعمال عنف, منوهةً بدعوة الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها جورج بومبيو أمس إلى الإصغاء لمطالب المتظاهرين المشروعة.وتحدثت صحف العراق عن إجراءات الحكومة العراقية تلبية لمطالب المتظاهرين ومن بينها الإعلان عن إعادة آلاف المفسوخة عقودهم إلى الخدمة بوزارة الدفاع.// انتهى //12:31ت م0027