تونس 5 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 2 نوفمبر 2019 م واسأجمعت جل الصحف التونسية الصادرة اليوم، ضمن اهتماماتها على تعقد ملف تشكيل الحكومة التونسية الجديدة برئاسة الحزب الفائز بالعدد الأكبر في الانتخابات التشريعية التي جرت خلال الشهر الماضي، في ظل الشروط التي وضعتها الأحزاب المتشاور معها للمشاركة في الحكومة، وبالتزامن مع الدعوات المطالبة بالتعجيل بتشكيل حكومة قادرة على إنقاذ البلاد ومعالجة المشاكل المتراكمة.وتطرقت إلى تواصل الحراك الشعبي في الجزائر بالعاصمة وكبرى المدن، رافعين شعارات مطالبة برحيل جميع رموز النظام السابق، وبناء دولة ديمقراطية ومصممين على عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة خلال الشهر القادم.ونقلت صحف السبت تأكيد وزارة الخارجية الفلسطينية أن مخططات سلطات الاحتلال لتهويد الضفة الغربية المحتلة وضم أجزاء واسعة منها وفرض القانون الإسرائيلي عليها، بلغت مراحل متقدمة، خاصة بعد استيلاءها على عدة أجزاء من أراضي ببلدة يطا جنوب مدينة الخليل.وأخبرت إلى جانب ذلك عن إصابة 98 فلسطينيًا بالرصاص الحي أمس، جراء قمع جيش الاحتلال للمشاركين الفلسطينيين في مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة.وكتبت عن بدء قوات تركية وروسية تسيير أول دوريات مشتركة في شمال شرق سوريا، بموجب اتفاق بين البلدين، أجبر المقاتلين الأكراد على الانسحاب من المنطقة القريبة من الحدود السورية التركية.ورصدت صحف تونس تجمع آلاف المتظاهرين في العاصمة إسلام اباد، بعد مسيرة استمرت أيامًا في باكستان، للمطالبة باستقالة حكومة رئيس الوزراء عمران خان، وتنظيم انتخابات جديدة.// انتهى //12:33ت م0028