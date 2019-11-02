الجزائر 5 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 2 نوفمبر 2019 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بالاحتفالات الرسمية بالذكرى ال65 لاندلاع ثورة التحرير ضد الاحتلال الفرنسي في الأول من نوفمبر 1954 م.وأبرزت مشاركة آلاف المواطنين في مسيرات سلمية في العاصمة الجزائر ومدن أخرى للمطالبة باستكمال محاربة الفساد وإبعاد رموز النظام السابق من مناصب المسؤولية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية يوم 12 ديسمبر، لافتةً النظر إلى إعلان أسماء المرشحين لها من طرف سلطة الانتخابات ظهيرة اليوم.ونقلت صحف السبت استمرار التصعيد العسكري بين قوات حكومة الوفاق الليبية والجيش الوطني الليبي حول محيط العاصمة طرابلس موازاة مع استمرار التحضيرات لعقد مؤتمر برلين الدولي حول الأزمة الليبية.وأشارت إلى دعوة الرئيس اللبناني ميشال عون الطبقة السياسية في بلاده إلى العمل معًا من أجل تشكيل حكومة جديدة ذات كفاءة وخبرة تضطلع بتنفيذ مطالب اللبنانيين في الإصلاح الاقتصادي ومحاسبة المفسدين.// انتهى //12:59ت م0030