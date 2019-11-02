الخرطوم 5 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 2 نوفمبر 2019 م واسوافق السودان على دعوة الإدارة الأمريكية لعقد اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية السودان ومصر وإثيوبيا في السادس من الشهر الجاري في واشنطن.وأعلنت وزارة الري والموارد السودانية في بيان صادر عنها أن وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله ووزير الري ياسر عباس سيتوجهان إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في الاجتماع الذي يضم وزارة الخزانة الأمريكية ووزراء الري والموارد والخارجية للدول الثلاث بجانب البنك الدولي.وكانت قد اختتمت اجتماعات مماثلة لوزراء الدول الثلاث في العاصمة الخرطوم، دون التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتخزين بحيرة سد النهضة الإثيوبي.// انتهى //13:06ت م0033