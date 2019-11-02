لندن 5 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 2 نوفمبر 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بإعلان الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستورجيون أنها ستطالب الحكومة البريطانية رسميًا بالصلاحيات الضرورية لإجراء استفتاء ثان للاستقلال عقب الانتخابات العامة المقررة في 12 ديسمبر.ونقلت الصحف عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله: إن المفاوضات بشأن "المرحلة الأولى" من الاتفاق التجاري مع الصين تسير بشكل جيد، وأبدى أمله بالتوقيع على الاتفاق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بالولايات المتحدة عندما ينتهي العمل بشأن الاتفاق.وتحدثت الصحف عن تقارير تزعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة، وتحفظ رئيس وزراء الحكومة البريطانية بوريس جونسون على تقرير كامل للجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان وأنه يرفض السماح بنشره في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة.وأخبرت الصحف بخروج الآلاف من المتظاهرين في شوارع الجزائر في الذكرى ال65 لحرب الاستقلال عن فرنسا، الذين أعلنوا معارضتهم للانتخابات التي اقترحت الحكومة إجراءها الشهر المقبل.وأفادت الصحف بفتح المصارف في لبنان الجمعة أبوابها أمام العملاء بعد 13 يومًا من الإقفال بسبب الاحتجاجات التي تعم البلاد منذ 17 أكتوبر الماضي.ونشرت الصحف البريطانية أبرز الأشخاص في قائمة المطلوبين عالميًا حيث شملت قادة المجموعات الإرهابية وتجار المحدرات والمنظمات الإجرامية.// انتهى //13:19ت م0035