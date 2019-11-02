المدينة المنورة 05 ربيع الأول 1441هـ الموافق 02 نوفمبر 2019م واستشارك جامعة طيبة ممثلة بعمادة شؤون المكتبات في "معرض الشارقة الدولي للكتاب" الذي انطلقت فعالياته قبل أيام، ويستمر حتى التاسع من نوفمبر الجاري.وأوضحت عميدة شؤون المكتبات بجامعة طيبة الدكتورة إيمان الأنصاري أن مشاركة الجامعة في المعرض، تهدف إلى التعريف برؤية الجامعة وفروعها وكلياتها وتخصصاتها، وإبراز وعرض الإنتاج الفكري والعلمي والثقافي للجامعة، ومتابعة كل ما يستجد في علوم المعرفة ومصادر المعلومات والكتب العلمية والبرامج ونظم المكتبات.وأضافت أن مشاركة الجامعة في معرض الشارقة الدولي للكتاب لهذا العام تأتي ضمن حرص الجامعة على الحضور الفاعل بالمحافل الثقافية ومعارض الكتاب سواءً الدولية أو المحلية، مؤكدة حرص العمادة على أن يكون جناح الجامعة في المعرض جاذباً للزوار على اختلاف شرائحهم, لاقتناء إصدارات الجامعة التي تقدم الدراسات والأبحاث العلمية والمعرفية.// انتهى //13:31ت م0037