بانكوك 5 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 2 نوفمبر 2019 م واسبدأت في العاصمة التايلاندية اليوم أعمال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والقمم المرتبطة بها وسط حضور قادة جميع الدول الأعضاء في الرابطة ودول شركاء الحوار.ودعا رئيس الوزراء التايلاندي بريوث تشان أوتشا في مستهل أعمال القمة إلى تعزيز الاقتصاد الإقليمي بين دول آسيان وتبني تقنيات الاتصالات الرقمية الجديدة وإنفاق المزيد على البنية التحتية والتدفق السلس للسلع والمواهب في جميع أنحاء المنطقة.من جانبه حث رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد المسؤولين ورجال الأعمال في جنوب شرق آسيا على الاتحاد لمواجهة الاجراءات الحمائية الناشئة في جميع أنحاء العالم، داعيًا إلى الاستفادة من سكان المنطقة البالغ عددهم 650 مليون نسمة.ويحضر هذه القمم جميع قادة رابطة (آسيان) العشرة وهي تايلاند وماليزيا وسنغافورة واندونيسيا وفيتنام وكمبوديا ولاوس والفلبين وبروناي وميانمار وشركاء الحوار منهم قادة الصين وأستراليا واليابان والهند وكوريا الجنوبية ونيوزيلاندا.// انتهى //13:48ت م0039