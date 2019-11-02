جيزان 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد الرقيب أول جبران بن حسين يحي المالكي ، ولذوي وأسرة وكيل الرقيب حمود بن شوعي محمد دغاس حمدي، من منسوبي القوات البرية اللذين استشهدا دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.وأعرب سموه، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيدين، داعيًا الله عز وجل أن يتقبلهما بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.من جانبهم أعرب ذوو الشهيدين عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة وسمو نائب أمير المنطقة على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - بأبنائها المواطنين في كل مكان ، معربين عن فخرهم بالشهيدين الذين استشهدا في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.//انتهى//13:54ت م0040