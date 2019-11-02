المدينة المنورة 05 ربيع الأول 1441هـ الموافق 02 نوفمبر 2019م واساستقبل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة أمس، رئيس المشيخة الإسلامية بجمهورية ألبانيا بويار سباهيو, والوفد المرافق له, وكان في استقبالهم الأمين العام للمجمع الدكتور بندر بن فهد السويلم.واستمع الوفد إلى شرح عن أقسام المجمع ومرافقه, والأعمال التي يقدمها المجمع بما يخدم القرآن الكريم وعلومه خصوصاً، والإسلام والمسلمين عموماً, وما يلقاه المجمع من دعم ومساندة وتسهيلات من قيادة المملكة ليقوم برسالته وأعماله على أفضل وجه, واطلع الضيف على ساحة الإنتاج وأعمال الطباعة والتجميع والتجليد ومراحل طباعة المصحف الشريف والإصدارات المطبوعة والصوتية, كما اطلع على ترجمات القرآن الكريم باللغة الألبانية.بدوره شكر رئيس المشيخة الإسلامية في ألبانيا المملكة حكومة وشعباً, منوهاً بما تقدمه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من خدمة لكتاب الله العزيز, مبدياً إعجابه بما هيأته المملكة للمسلمين في كل مكان من خدمات ودعم وتسهيلات, مشيراً إلى ما سبق أن تلقته ألبانيا من المصاحف والترجمات التي أهدتها المملكة لبلاده, مشيداً بمنهج المملكة الإسلامي المعتدل والسياسة الحكيمة من قيادتها الرشيدة في مناصرة قضايا المسلمين وتقديم العون والدعم لهم في كل زمان ومكان.وفي ختام الزيارة قدّم الأمين العام للمجمع للضيف هدية خادم الحرمين الشريفين للمسلمين, وهي عبارة عن نسخة من القرآن الكريم.// انتهى //13:56ت م0041