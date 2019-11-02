الرياض 05 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 02 نوفمبر 2019 م واسبرعاية معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ, تنطلق غداً, فعاليات ملتقى "برنامج تأهيل الدعاة والداعيات الأول" بمنطقة جازان، الذي يستمر لمدة يومين، وتنظمه الوزارة ممثلة بفرعها بجازان، وذلك في جامع خادم الحرمين الشريفين بالمنطقة، بمشاركة أكثر من 1350 من الدعاة والداعيات بالمنطقة.ويُفتتح البرنامج, الذي يُعد باكورة لبرامج تعنى بتأهيل وتأصيل الدعاة وتطويرهم فيما يخدم الدعوة إلى الله على بصيرة ومنهج الوسطية والاعتدال، بمحاضرة علمية لوكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل يتحدث خلالها عن موضوع "التأهيل العلمي للداعية" دروس مستفادة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد صلاة المغرب.وفي اليوم الثاني للبرنامج يلقي عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الدكتور محمد بن فهد الفريح محاضرة بعنوان "سلامة الفكر وأثره على الداعية", وذلك بعد صلاة المغرب،كما يلقي مستشار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور محمد بن أحمد الفيفي محاضرة بعنوان "أساليب ووسائل الدعوة وتحقيقها للأمن الفكري", وذلك بعد صلاة العشاء.ويصاحب البرنامج إقامة ورشة عمل متخصصة بـ " نظام الفسح الإلكتروني تيسير" تستعرض المميزات والمشاكل والحلول، يلقيها مدير إدارة الدعوة الإلكترونية بالوزارة عبدالحميد بن محمد العرفج، وذلك صباح يوم الإثنين بالقاعة الرئيسة بفرع الوزارة.يذكر أن البرنامج يهدف إلى إبراز جهود الوزارة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في التطوير والتأهيل العلمي للدعاة والداعيات وواجب كلاً منهم في توعية المجتمع من خطر الجماعات الضالة والأفكار المنحرفة واستخدام وسائل وأساليب الدعوة في تحقيق الأمن الفكري وأهمية سلامة فكر الداعية, التي تُعد من أسس ومنهجية الدعوة إلى الله.// انتهى //14:40ت م0047